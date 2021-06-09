Экс-президент Армении сообщил, что Пашинян не уважает Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян неуважительно относится к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил бывший армянский лидер Серж Саргсян. Его слова приводит РИА Новости.
В ходе встречи с избирателями Саргсян
Нам не стоит считать, что можно только требовать от России, что они должны жертвовать здесь своими военными, давать нам газ бесплатно, будто они нам чем-то обязаны, — сказал Саргсян.
По его словам, подобное невозможно даже в человеческих отношениях: друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому.
При этом Саргсян обвинил Пашиняна в неуважительном отношении к главе российского государства.
Если ты проявляешь неуважение к президенту РФ, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты кто такой, чтобы не встречать президента РФ в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение? — заявил экс-президент Армении.
Саргсян напомнил, что по армянским законам президентов и премьер-министров государств-постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту встречают премьер-министр или президент Армении. Экс-президент подчеркнул, что об этих законах знают не только в его стране, но и в России.
Эти законы знаем не только мы, но и русские. И ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину... Но не удаль, так как подобные вещи просто так не проходят, — резюмировал Серж Саргсян.
В настоящее время в стране проходит избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным выборам в парламент. Для участия зарегистрированы 26 политических сил, в том числе 22 партии и четыре партийных блока.