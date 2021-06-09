Экс-президент Армении сообщил, что Пашинян не уважает Путина

https://static.news.ru/photo/dcf70a67-dcdb-41b1-805f-60513aaf92f9_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян неуважительно относится к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил бывший армянский лидер Серж Саргсян. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе встречи с избирателями Саргсян заявил , что Россия была, есть и будет союзницей Армении. Государство «в основном» выполняло свои союзнические обязательства. При этом экс-президент подчеркнул, что такие обязательства не могут быть односторонними.

Нам не стоит считать, что можно только требовать от России, что они должны жертвовать здесь своими военными, давать нам газ бесплатно, будто они нам чем-то обязаны, — сказал Саргсян.

По его словам, подобное невозможно даже в человеческих отношениях: друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому.

При этом Саргсян обвинил Пашиняна в неуважительном отношении к главе российского государства.

Если ты проявляешь неуважение к президенту РФ, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты кто такой, чтобы не встречать президента РФ в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение? — заявил экс-президент Армении.

Саргсян напомнил, что по армянским законам президентов и премьер-министров государств-постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту встречают премьер-министр или президент Армении. Экс-президент подчеркнул, что об этих законах знают не только в его стране, но и в России.

Эти законы знаем не только мы, но и русские. И ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину... Но не удаль, так как подобные вещи просто так не проходят, — резюмировал Серж Саргсян.

В настоящее время в стране проходит избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным выборам в парламент. Для участия зарегистрированы 26 политических сил, в том числе 22 партии и четыре партийных блока.