Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него

https://static.news.ru/photo/24ffe9f4-c888-11eb-9f16-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Обнародовать материалы, компрометирующие и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пригрозил опубликовать бывший президент страны Серж Саргсян в том случае, если его оппонент не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло. Об этом Саргсян заявил на встрече с избирателями. Его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-президента Армении, информацию о казино его оппоненты распространяли на протяжении многих лет, однако он не считал нужным реагировать, учитывая свой статус главы государства.

Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа, или он (Пашинян. — NEWS.ru) должен представить хотя бы один факт, или я опубликую такие факты о нём, его семье, если дошло до этого, что общество плюнет на него, — сказал Саргсян.

По его словам, Служба национальной безопасности Армении подчиняется Пашиняну уже на протяжении трёх лет и если бы они хотели «что-то выявить» в отношении своих конкурентов, то давно это сделали бы.

Саргсян подчеркнул, что он всегда обходил казино стороной, об этом знают все его друзья и «ещё сотни людей». Слухи же о его посещениях подобных мест распространяют люди, которые «судят по себе».

Они не знают, что это такое, им не нужно соприкасаться с культурой <...>, так как они осознают свой низкий уровень, — заявил экс-президент Армении.

В настоящее время в стране проходит избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным выборам в парламент. Для участия зарегистрированы 26 политических сил, в том числе 22 партии и четыре партийных блока.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность обменять своего сына на армянских пленных, которые находятся в Азербайджане.