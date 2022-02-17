Экс-президент Армении назвал отношения с Москвой гарантом безопасности

Единственным гарантом в сфере безопасности Армении являются её отношения с Россией, заявил экс-президент страны Роберт Кочарян на пресс-конференции. По его словам, на сегодняшний день это является единственным работающим компонентом.

Экс-президент уделил особое внимание взаимодействию сторон в рамках ОДКБ и роли организации в урегулировании ситуации в Казахстане.

Хотя членство в ОДКБ и имеет свои «изъяны» — некоторые страны развивают тесные отношения с Турцией и Азербайджаном, — участие в организации необходимо. Это не мёртвая структура, она работает там, где необходимо, как, например, в Казахстане, — подчеркнул президент.

Он обвинил правительство страны в том, что ему не удалось восстановить армию страны после второй войны в Карабахе. Сегодня военные силы, по его мнению, находятся «не в лучшем состоянии». При этом он подчеркнул, что «Шушинская декларация» говорит о старте серьёзных геополитических процессов, которые реализуются «не в пользу» Армении.

Комментируя вопрос налаживания отношений с Турцией, Кочарян подчеркнул, что Анкара перестанет рассматривать Ереван как угрозу в случае установления «тотального контроля над экономикой и элитой» страны.

То, что происходит между Ереваном и Анкарой, не переговоры между государствами. Это контакты с азербайджано-турецким блоком: Баку формирует повестку, Турция её озвучивает. Это неправильный путь, — сказал Кочарян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой вопросы реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также взаимодействие стран в ОДКБ. Кроме того, стороны обменялись мнениями в вопросе гарантий безопасности российских границ. Министры подчеркнули необходимость приверженности принципам неделимой безопасности в Евро-Атлантике.