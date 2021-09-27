Экс-президент Афганистана выступил за признание правительства талибов

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Khaama Press. По его словам, международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним кабмином, а не отчуждать афганский народ.

Помогите... и признайте его, — подчеркнул Гани.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни. Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что «всё закончилось такой трагедией».