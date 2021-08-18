Экс-президент Афганистана рассказал об обмане талибов

Сбежавший из Афганистан президент Ашраф Гани заявил, что боевики «Талибана» (запрещён в России) обманули его. Об этом политик рассказал в видеообращении к нации, сообщает Reuters.

Политик рассказал, что не хотел быть причиной кровопролития в Кабуле. «Талибан» обещал, что не будет брать афганскую столицу, а потом его президентский дворец был окружён. Он также сообщил, что против него готовился заговор.

Гани также заверил афганский народ, что не увозил из страны целый вертолёт денег.

Обвинения в том, что, покидая страну, я набил целый вертолёт деньгами, совершенно безосновательны, это ложь, — сказал бывший афганский лидер.

Он также признался, что находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Политик пообещал в скором времени вернуться в Афганистан.

Ранее бывший советник афганского МИД Фахриддин Гаризаде сообщил, что 72-летнего Гани госпитализировали в больницу Абу-Даби. Подробности состояния его здоровья неизвестны.

Талибы вошли в Кабул 15 августа. Город был взят без перестрелок и боёв. Гани начал переговоры с «Талибаном» (запрещён в РФ) и представителями США о передаче власти, а затем заявил о сложении с себя полномочий и покинул страну. Позже представитель «Талибана» Вахидулла Хашими заявил журналистам, что Афганистан не будет демократическим государством и будет жить по законам шариата.