Экс-президент Афганистана призвал талибов и ополченцев к переговорам

Бывший глава Афганистана Хамид Карзай призвал движение «Талибан» (запрещено в России) и ополчение северных провинций страны к мирному урегулированию. Об этом бывший афганский лидер написал на странице в Twitter.

Карзай проявил глубокую озабоченность ситуацией с противостоянием на севере Афганистана. Политик надеется на то, что стороны конфликта пойдут на переговоры.

Я надеюсь, что обе стороны разрешат нынешний вопрос путем диалога, чтобы наш пострадавший народ мог наслаждаться миром и [был] счастлив, — написал бывший президент Афганистана на своей странице.

Ранее сообщалось, что силы сопротивления движению «Талибан» окружены боевиками в Панджшерской долине. Причиной эскалации противостояния стал провал переговоров между лидером ополченцев Ахмадом Шахом Масудом и представителями талибов. До этого боевики выставили требование, согласно которому сопротивлению даётся четыре часа на сдачу занимаемой территории, но на это последовал отказ. После чего талибы перешли к активным наступательным действиям с применением большого количества техники.