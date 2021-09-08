Экс-президент Афганистана извинился перед народом

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни. Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что «всё закончилось такой трагедией». Своё заявление политик опубликовал в Twitter.

Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей, — написал Гани.

Он добавил, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения сотрудников охраны, которые посоветовали избежать уличных боёв, возникших во время гражданской войны 1990-х годов. Также Гани опроверг информацию о том, что вывез деньги из страны. Экс-президент выступил за проведение аудита под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) или независимых органов, чтобы доказать свою правоту.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.