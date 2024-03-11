Экс-премьера Чехии назвали угрозой собственной стране из-за Украины Глава МИД Чехии назвал экс-премьера Бабиша угрозой из-за слов об Украине

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Ян Липавский

Глава чешского МИД Ян Липавский назвал угрозой национальной безопасности страны бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Экс-политик ранее раскритиковал Прагу за приостановку консультаций со Словакией из-за разных взглядов на внешнюю политику. Он пояснил, что с начала работы нового правительства Чехии приоритетом властей стали не собственные граждане, а украинцы. Липавский подчеркнул, что Бабиш ничего не понимает в этом вопросе, но берет «пацифистскую ноту», которой подрывает обороноспособность Чехии, пишут České noviny.

Он делал совершенно безумные вещи в чешско-польских отношениях, он позволял Орбану руководить собой в европейской политике абсолютно безумным образом, — цитирует издание главу МИД.

Липавский указал на заинтересованность Праги в продолжении чешско-словацких отношений. Однако, по его словам, они должны быть практичными и предметными, но для межправительственной встречи момент еще не наступил.

В ответ на выпад Липавского Андрей Бабиш напомнил, что именно при нем из страны были высланы 80 российских дипломатов. Экс-премьер также отметил, что его оппонент случайно занял пост главы МИД республики.

Власти Чехии поставили под угрозу отношения со Словакией из-за разногласий по ситуации на Украине, заявлял ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Перед этим чешский премьер Петр Фиала сообщил об отмене межправительственных консультаций с Братиславой из-за противоречий во внешней политике.

Президент Словакии Зузана Чапутова указывала, что Роберт Фицо испытывает демократию на прочность, ставя под сомнение независимость Конституционного суда. По ее мнению, он рискует приостановкой выплат стране со стороны ЕС.