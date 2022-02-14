Экс-премьер Украины рассказал, зачем США нужно вторжение России на Украину

США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. Об этом в интервью «Московскому Комсомольцу» рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он отметил, что сообщения о возможном вторжении представляют собой американскую провокацию.

Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах, — сказал Азаров.

По его мнению, причиной является то, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, которая может уничтожить Штаты в случае прямого военного конфликта. Она представляет из себя серьёзного соперника, которого необходимо ликвидировать.

Поэтому Россию надо максимально ослабить, а ещё лучше — сделать так, чтобы она развалилась, — заявил экс-премьер.

По словам Азарова, Штаты ведут системную работу в данном направлении с 1946 года, независимо от того, какой президент находится в Белом доме.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.