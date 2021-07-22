Экс-премьер Украины прокомментировал дело о госизмене против Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с NEWS.ru оценил перспективы процесса о государственной измене против нынешнего главы республики Владимира Зеленского.

Конечно, есть перспектива, факты-то безоговорочные. Просто процесс будет длительный, тянуться будет года полтора, заниматься им надо будет. Если заниматься им, то результат будет безусловно, — заявил Азаров.

Украинский политолог Михаил Погребинский придерживается противоположного мнения. Он считает, что произошедшее не будет иметь для Зеленского никаких последствий. Эксперт назвал возбуждение уголовного дела политической акцией экс-главы государства Петра Порошенко и его сторонников.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины открыть уголовное дело по статье 112 (государственная измена) в отношении Зеленского. Оно связано со срывом операции по задержанию людей якобы связанных с ЧВК Вагнера. Их задержали в Белоруссии в июле 2020 года. Утверждалось, что россияне готовили массовые беспорядки на территории республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошла ошибка, задержанные планировали улететь в другую страну через Белоруссию. Их отпустили. Позже появилась информация, что в задержании принимали участие украинские спецслужбы.