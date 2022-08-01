Экс-премьер Украины ответил на требование Киева вернуть имущество СССР Экс-премьер Украины Азаров назвал безосновательным требование Киева вернуть имущество СССР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Требование Украины вернуть ей часть материального имущества Советского Союза безосновательно, так как страна подписала отказ от всех зарубежных активов в обмен на возможность не погашать внешний долг, напомнил бывший премьер Украины Николай Азаров. Для этого нет документальных оснований, рассказал он в беседе с «360».

Никаких оснований нет. Пристайко пусть изучает материальную часть. Есть соглашение, так называемый нулевой вариант, подписанный министром Украины Масолом и председателем национального банка, который зафиксировал отказ от погашения внешнего долга в обмен на отказ от всех зарубежных активов Украины. Ну, сказал и сказал. Документальных оснований нет для этого, — прокомментировал политик.

Требование о возврате Россией трети зарубежного имущества бывшего СССР Украине озвучил 1 августа украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Он не отрицал, что Россия обязалась закрыть все долги Советского Союза в обмен на право владения всем зарубежным имуществом. Тем не менее, Киев не ратифицировал документы.

В ответ на заявление украинского посла спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что подобное требование следует расценивать как банкротство режима Зеленского.