«Недолюди»: Азаров рассказал о ненависти к русским на Западе

Большую ответственность за происходящее сейчас на Украине несут западные страны, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью НТВ. Он также отметил, что последние годы на Западе происходила «накачка населения», что «русские — это люди второго сорта».

Всё, что сейчас происходит, готовилось даже не восемь лет. И готовил это, безусловно, коллективный Запад, если так можно сказать. Но в основном, конечно, американцы там и англичане. На Западе сейчас развивается ненависть к русским. Это на всех уровнях абсолютно. Это специально идёт накачка населения Запада к тому, что мы вот люди второго сорта, так сказать, люди-негодяи, недолюди, — сказал экс-глава ведомства.

Азаров ранее заявил, что Украина поступает неразумно, когда затягивает переговоры с Россией по спецоперации вместо того, чтобы сразу минимизировать число жертв среди мирных жителей. Он добавил, что в интересах Киева скорейшее открытие гуманитарных коридоров.

Политик отметил, что не заметил желания со стороны властей Киева уменьшить число погибших среди мирного населения. Он привёл в пример Мариуполь, где пока российская армия не разблокировала районы города от украинских националистов.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад стремится не просто обнести Россию железным занавесом, но и разрушить её. Он также отметил что, чем успешнее развивается спецоперация ВС РФ на Украине, тем сильнее становится «истерика у США и других стран НАТО».