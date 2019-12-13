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Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о желании сделать паузу в своей деятельности.

Я буду дома на Рождество и потом возьму отпуск, так как необходимо отдохнуть, — сообщила она СМИ на конференции в Турине. Сообщается, что за последние несколько месяцев Тунберг получила широкую...