Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу создал политическую партию под названием «Партия будущего».
Об этом сообщает газета «Хюрриет».
Несмотря на давление и страх, мы собрались вместе, чтобы создать процветающее будущее для нашей страны. Будущее за народом, будущее за Турцией, — заявил экс-премьер Турции.
Также отмечается, что основателями партии стали 154 человека, многие из которых — известные медийные лица и политики.
Как ранее писал News.ru, Ахмет Давутоглу покинул Партию справедливости и развития, руководителем которой является президент страны Реджеп Эрдоган.
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