Экс-премьер Британии пыталась тайно ускорить продажу военной техники в КНР Politico: Лиз Трасс тайно лоббировала продажу военной техники в Китай

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала интересы Пекина в правительстве, чтобы «ускорить продажу» оборонной техники Китаю, сообщает Politico. Таким образом Трасс, которая занимает жесткую позицию по отношению к КНР, пыталась избежать потери британской фирмой миллионов прибыли.

Газета приводит письмо от 15 августа 2023 года, в котором Трасс просит министра по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок оказать содействие производителю военной техники в продаже вооружений Китаю. При этом британские власти заблокировали поставки Пекину компанией Richmond Defense Systems оборудования для разминирования. Фирма располагается в избирательном округе Трасс в графстве Норфолк.

По данным авторов материала, Трасс изложила аргументы фирмы, а также попросила ускорить получение лицензии для производителя. При этом она подчеркнула, что запрет на продажу военной техники Китаю означал бы потерю будущих продаж на миллионы для компании.

В издании отметили, что Трасс известна жесткой позицией относительно КНР. Экс-премьер называла себя «самым известным ястребом в отношении Китая на скамейке консерваторов-заднескамеечников».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Британия стала первым государством с Запада, подписавшим подобный договор с украинской стороной.