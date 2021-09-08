Экс-посол США в России рассказал о желании Путина «уничтожить» НАТО

Президент России Владимир Путин хочет «уничтожения» НАТО, так как не считает, что Альянс соответствует интересам РФ. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, российский лидер предпочёл бы развивать двусторонние отношения с каждым членом НАТО. Макфол полагает, что Путин также относится и к Евросоюзу. Он выразил мнение, что российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, нежели «конфликты между странами» в организации.

И я думаю, он достиг определённого успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха, — сказал Макфол.

Экс-посол также признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО». Макфол считает, что у РФ существует два варианта, из-за которых ситуация в Альянсе может усложниться. Например, по его мнению, первый способ — драка в эстонском городе на границе между этническими русскими и этническими эстонцами. И если этнического русского убивают, то Путин «решает послать спецназ, чтобы наказать их».

Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? — пофантазировал Макфол.

Ранее Макфол рассказал, что в Америке есть люди, которые поддерживают Путина и механизмы распространения его идеологии. В их числе, по его словам, находится и бывший лидер Штатов Дональд Трамп. Также Макфол считает, что сегодня в Европе существует большое количество политических лидеров, которые преклоняются перед Путиным, «в отличие от системы правительства США».