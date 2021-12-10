Экс-посол США прокомментировал ситуацию на «присоединяемой к НАТО» Украине

Не может быть никакого вето извне в отношении Украины или любой другой страны, присоединяемой к НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru бывший посол США на Украине Джон Хёрбст. Ранее в The Associated Press со ссылкой на источник заявили, что задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени «реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту России Владимиру Путину». Дипломат не согласился с этим мнением и отметил, что оно не соответствует позиции США.

Я считаю, что это неправда. Возможно, есть чиновники, которые хотели бы этого, но это не политика США. По словам должностных лиц, Байден сказал Путину, что необходимо относиться с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, — сказал Хёрбст.

По его словам, необходимо соблюдать приверженность реализации всех минских договорённостей. Дипломат выразил уверенность, что сейчас Донбасс «оккупирован» российской армией. При этом, как отметил Хёрбст, Киев должен определить, каким будет новый статус регионов на юго-востоке страны.

Сюда также относится некоторого рода специальный статус для ныне оккупированного региона Донбасса. Однако данный статус должен быть определён Украиной и быть в соответствии с её суверенитетом и конституцией, — заключил экс-посол.

Ранее, по данным агентства The Associated Press, представители Госдепартамента США сообщили Киеву, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшие 10 лет. При этом отмечается, что США и НАТО отвергают данные о том, что Украину никогда не примут в Альянс.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор президентов был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами.