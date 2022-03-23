Экс-посол Сербии: удары по Югославии опровергли международное право

Ракетные удары НАТО по Югославии, произошедшие в 1999 году, стали доказательством факта отсутствия международного права, заявил бывший посол Сербии в России Славенко Терзич. По его словам, НАТО «бомбило очень много гражданских объектов», включая больницы, мосты, нефтяные заводы и школы, пишет РИА Новости.

НАТО бомбило очень много гражданских объектов... Он (Альянс) бомбил больницы, бомбил почти все мосты, бомбил нефтеперерабатывающие заводы, бомбил железные дороги, бомбил школы, — заявил Терзич.

С его слов, военные силы НАТО сбросили на Югославию примерно 37 тысяч кассетных бомб, использовав для этих целей более 1150 самолётов.

Это очень опасный прецедент, это доказательство того, что международного права не существует, это в конце концов показало, что все международные организации, особенно ООН, являлись просто инструментом политики США, — отметил Терзич.

В 1999 году на фоне вооружённых столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились в период с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остаётся неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.