Экс-посол раскрыл интригу «неприглашения» премьера Японии на ВЭФ

Ситуация вокруг «неприглашения» японского премьер-министра Ёсихидэ Суги в Россию на Восточный экономический форум никак не повлияет на отношения Москвы и Токио. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал экс-посол России в Японии Александр Панов.

По мнению дипломата, даже в случае приглашения Суга не приехал бы в Россию на ВЭФ. Он напомнил, что практически никто из руководителей азиатских стран не едет на форум. Причиной такого решения может быть пандемия коронавируса. Согласно японским правилам, человек, который уезжает из страны, а потом возвращается в Японию, должен две недели провести на карантине.

Я думаю, что для премьер-министра это не самая удобная ситуация. Кроме того, у него сейчас очень серьёзная ситуация с выборами. 29 сентября будут выборы лидера правящей партии, он в них участвует, и ситуация напряжённая, — сказал Панов.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобо Като заявил, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет принимать участие в нынешнем Восточном экономическом форуме и не станет выступать с видеообращением.

Как сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источник в японском МИД, Суга намеревался лично посетить ВЭФ, однако поездка была отменена по причине того, что российская сторона не прислала приглашения. Другой источник агентства предположил, что российская сторона, вероятно, желает вести диалог с «долгосрочным и стабильным» правительством Японии, а Суга с его перманентно снижающимся рейтингом и грядущими парламентскими выборами таковым в глазах российских властей не является.