Экс-посол Британии заявил о возможном сотрудничестве США с «Талибаном»

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что США могут сотрудничать с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) при борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости.
Я ожидаю, что после 31 августа произойдёт негласное усиление сотрудничества разведки США с талибами в области борьбы с ИГ, — сказал Форд.
Дипломат
Ранее Вооружённые силы Соединённых Штатов получили от президента страны Джо Байдена свободу действий при проведении операций против группировки «Исламское государство в Хорасане» — афганского ответвления «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).