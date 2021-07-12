Экс-посол Британии заявил о возможном сотрудничестве США с «Талибаном»

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что США могут сотрудничать с «Талибаном» (организация запрещена в РФ) при борьбе с ИГ (запрещена в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Я ожидаю, что после 31 августа произойдёт негласное усиление сотрудничества разведки США с талибами в области борьбы с ИГ, — сказал Форд.

Дипломат заметил , что негласное усиление взаимодействия американской стороны с боевиками в области разведки может произойти после окончания военного присутствия США в Афганистане. Он считает, что такое положение дел может привести к операциям, подобным тем, что произошла в Сирии в 2019 году. Тогда американские военные уничтожили лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади.

Ранее Вооружённые силы Соединённых Штатов получили от президента страны Джо Байдена свободу действий при проведении операций против группировки «Исламское государство в Хорасане» — афганского ответвления «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).