Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон призвал НАТО отказаться от приёма Украины в состав Альянса. По его мнению, таким образом Запад сможет частично удовлетворить российские требования о гарантиях безопасности. При этом он назвал требования России к Западу «завышенными и почти невозможными». Путин, по словам экс-посла, сам не верил в реализации этих требований, сообщает радиостанция LBC.

Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, поскольку она просто не соответствует стандартам. На востоке Украины идёт гражданская война, а на юге у неё территориальный спор с Россией, — заявил Брентон.

Он также отверг идею полного отказа от членства Украины в НАТО, но отметил, что Москве можно предоставить гарантии невступления страны в ближайшие 20 лет. Он добавил, что такого мнения придерживаются Франция и Германия.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених ранее заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл все границы». Он пояснил, что украинский дипломат не помогает урегулированию конфликта на востоке Украины требованиями поставить российскому президенту ультиматум.