https://static.news.ru/photo/90ad6368-2620-11ea-8f6e-fa163e074e61_660.jpg Рудольф Джулиани Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что в поездке по Украине американский предприниматель Дэвид Коррейа сопровождал двух мужчин, якобы выполнявших поручения Рудольфа Джулиани, адвоката американского президента Дональда Трампа.

Как утверждается, Коррейа прошлой зимой ездил по Украине вместе с американскими бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом и всем троим в октябре 2019 года предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнас утверждал, в частности, что он и Фруман получили от Джулиани задание убедить власти Украины инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, передаёт CNN.

Джулиани признал, что руководил действиями Парнаса и Фрумана, но только в части поиска материалов, опровергающих обвинения политических противников Трампа. По сведениям инсайдеров, Коррейа во время поездки пытался заключать сделки, в том числе организовать поставки сжиженного газа из США через Польшу на Украину.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что ему удалось собрать ряд важных документов и свидетельств. Эти материалы якобы доказывают, что процедурой импичмента демократы пытаются скрыть нарушения закона компанией Burisma и соучастие сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в отмывании миллионов долларов.