Экс-полковник США: Украина погубит нашу страну

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Старший советник программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований США Марк Канчиан заявил, что Украина рано или поздно погубит Штаты. По мнению бывшего полковника морской пехоты, коррупция на Украине может подорвать двухпартийный консенсус в США и привести к тяжелым последствиям для внутренней политики страны. Он добавил, что основным фактором является попадание западного оружия «не в те руки», пишет URA.RU.

Если бы всплыли примеры коррупции, это подорвало бы этот двухпартийный консенсус — и это было бы крайне разрушительно, потому что украинцам нужен высокий уровень поддержки со стороны США и НАТО в течение долгих лет, — рассказал Канчиан.

Он отметил, что конфликт в стране «испарится», если выяснится, что власти в Киеве выкачивают финансовую помощь, которую оказывают Украине западные государства.

Политику США в мире сравнили с метаниями безголовой курицы, которая не может обрести былое здоровье, ранее заявил доцент Пекинского университета Сюй Лян. По словам эксперта, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. Он добавил, что пик Соединённых Штатов пройден, а в настоящее время наступила фаза «упадка американской мощи». Специалист отметил, что у американского руководства остаётся всё меньше и меньше политических возможностей.