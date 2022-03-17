Экс-подполковник СБУ назвал взятие Мариуполя важным символом для Донбасса

Освобождение Мариуполя принесёт колоссальный подъём духа жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и станет важным символом, считает бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров, которого цитирует РИА Новости. Он уверен, что освобождение города станет мощным политико-психологическим фактором.

Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая. На Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины, — считает Прозоров.

Он также подчеркнул, что Мариуполь является своеобразным ключом в логистическом коридоре для перевозок между Ростовом и Одессой.

В советское время была такая трасса Ростов-Измаил, это всё побережье Азовского и Чёрного моря… Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой, — пояснил Прозоров.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что боевики нацполка «Азов» намерены продержаться в Мариуполе до заключения перемирия между Россией и Украиной. По его словам, в настоящее время националисты создают на местных предприятиях укрепления — огневые точки и бетонные заграждения, устраивают укрепления в цехах «Азовстали» и завода имени Ильича. По его мнению, таким способом они надеются просидеть там достаточно долго.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.