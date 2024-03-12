Экс-нардепа Рады разъярило уничтожение HIMARS Россией Политик Лапин после уничтожения HIMARS обвинил радиоразведку Украины в провале

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Причиной уничтожения HIMARS российскими военнослужащими стала недоработка системы радиоэлектронной борьбы, заявил киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой». Он подчеркнул, что произвести подрыв помог наблюдавший за системой залпового огня беспилотник, который не смогли обнаружить вовремя. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Особенно экс-нардепа Лапина возмутил тот факт, что РСЗО HIMARS простояла на выбранной позиции около получаса. По его словам, за это время ВС России навели на комплекс ракету и точно поразили цель.

Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <...> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема. Какого черта он стоял там полчаса? — возмутился Лапин.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила уже все образцы боевой техники НАТО, которые поставлялись на Украину. За неполные две недели армии РФ удалось поразить три американских танка Abrams M1A1, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и РСЗО HIMARS.

На днях Вооруженные силы Украины «с высокой долей вероятности» могли потерять американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.

Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении американского танка Abrams вместе с экипажем около поселка Бердычи под Авдеевкой.