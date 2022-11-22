Экс-нардеп Кива объяснил, почему Зеленский затягивает украинский конфликт

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский затягивает конфликт в стране, так как боится ответственности перед украинским народом, заявил бывший депутат Рады Илья Кива в своем Telegram-канале. Он указал на то, что после окончания конфликта люди выйдут из окопов и якобы спросят Зеленского, «почему он не предотвратил произошедшее». Политик при этом обвинил главу государства в нищете украинского народа.

Когда замолчат пушки и прекратятся взрывы бомб, солдаты вылезут из окопов и посмотрят по сторонам. У всех появиться только один вопрос: почему ты, Зеленский, это всё допустил и что сделал для того, чтоб этого не произошло? — сказал Кива.

Он добавил, что украинские военнослужащие потребуют от президента объяснений за происходящее в стране.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее признался в лицемерном отношении Киева к переговорам с Россией. По его словам, Украина для западных партнеров будет поддерживать дискуссию о консультациях с Москвой без реальных шагов к их воплощению. Арестович уточнил, что Киев не пойдет на переговоры, пока на территории Украины в границах 1991 года находится «хоть один российский солдат».