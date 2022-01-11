Экс-начальник Генштаба РФ объяснил, для чего Москва может стать членом НАТО

Россия гипотетически может вступить в НАТО. Однако единственной целью будет развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба ВС России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна — развалить эту организацию исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию — возглавь её», — сказал Балуевский.

Говоря о словах норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода, который заявил, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта, он отметил, что «ещё остались объективно мыслящие люди на Западе». Балуевский добавил, что США всегда хотят доминирования и гегемонии.

При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: два медведя не могут жить в одной берлоге, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после переговоров американской и российской сторон по гарантиям безопасности заявила, что Вашингтон не будет обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без участия представителей этих государств. Так она ответила на один из пунктов проекта договора, предложенного Российской Федерацией.