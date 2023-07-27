Экс-морпех Рид ранен в СВО: что сказал Ярошенко, стоит ли менять пленных Бывший американский морской пехотинец уже идет на поправку

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Тревор Рид

Госдепартамент США подтвердил, что бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, который в 2022 году был освобожден из российской тюрьмы в ходе взаимной амнистии, ранен в зоне проведения СВО. Чиновники в Вашингтоне опасаются, что его участие в боях на стороне Украины негативно скажется на перспективе возвращения других граждан США — обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осужденного в России по той же статье. Что говорят о будущих обменах заключенными и Риде эксперты и летчик Константин Ярошенко (на него и был обменян Рид) — в материале NEWS.ru.

Чего боятся США после появлениия Рида в зоне СВО

В США обеспокоены, что инцидент помешает возвращению других американцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах, домой. Как сообщил канал CNN, официальные лица США разочарованы поведением Рида, учитывая, сколько усилий они приложили для его освобождения.

«Речь идет о поступке, совершенном человеком по собственному усмотрению, он должен рассматриваться в отрыве от диалога о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — сказал собеседник телеканала.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США по-прежнему ищет возможные пути возвращения Гершковича и Уилана и не видит связи между их делами и информацией об участии Рида в боях на Украине.

Вашингтон утверждает, что Рид не представлял интересы правительства США и находился на Украине по собственной инициативе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эван Гершкович

Может ли инцидент с Ридом помешать обменам

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предположил в беседе с NEWS.ru, что инцидент с морпехом может сказаться на перспективе освобождения Гершковича и Уилана. «Возможно, и помешает, потому что это очень негативная ситуация. Будем принимать решение в каждом отдельном случае», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что России следует уделить больше внимания освобождению своих граждан из зарубежных тюрем. «Это дело их убеждений и их совести. Мы страна, которая сегодня, через 30 с лишним лет нашего существования как суверенная Россия, обязана защищать и возвращать каждого своего гражданина», — считает депутат.

Первый заместитель Слуцкого по международному комитету Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru отметил, что дело Рида и освобождение Гершковича и Уилана не связаны между собой. Он рассказал, что обмены происходят, поскольку обе стороны заинтересованы в этом.

«Да, освобожденные лица могут потом поехать на Украину, но мы же их тоже отдаем не просто так. Если мы кого-то обмениваем, значит, в этом есть необходимость, политический и гуманитарный интерес», — говорит Новиков.

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва» Тревор Рид

Депутат Госдумы Леонид Калашников предположил в беседе с NEWS.ru, что участие Рида в боях на Украине вряд ли отразится на будущих обменах заключенными. В данном случае никто не требовал гарантий того, чем будет или не будет заниматься человек после освобождения, отметил парламентарий.

«То же происходит и во время серьезных обменов разведчиками. Нет гарантий, что он потом не вернется к своей шпионской деятельности, так же и здесь», — пояснил политик.

Что сказал о поступке Рида Константин Ярошенко

Российский пилот Константин Ярошенко, на которого обменяли Рида в апреле 2022 года, считает, что морпех поступил «неправильно». «Когда он сидел в тюрьме, он плакался. Когда его выпустили — улыбался, а теперь делает такие вещи. Он думает только о себе», — поделился Ярошенко с NEWS.ru.

По его мнению, Министерство иностранных дел России всегда прикладывало все возможные усилия для освобождения соотечественников из американских тюрем, но после действий Рида переговорный процесс может пострадать.

Ярошенко полагает, что, оказавшись на свободе, морпех не оценил жест РФ. «Это в очередной раз показывает всю натуру американского преступного народа. Его освободили, а он отправился убивать наших солдат. Мне жалко, что его не разорвало в клочья», — поделился собеседник NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru Константин Ярошенко

Напомним, Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии и позже экстрадирован в США, где позднее был осужден на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

После возвращения на родину Ярошенко стал заместителем гендиректора подмосковного аэропорта Жуковский.

Кто такой Тревор Рид и что с ним произошло

Тревор Рид — бывший морской пехотинец США, которого суд в России приговорил к девяти годам заключения. Американец жил в Москве, изучал русский язык, пока на одной из вечеринок не напал на двух полицейских в состоянии алкогольного опьянения.

Рид утверждал, что ему дали некие запрещенные вещества, из-за которых он потерял память и не отдавал отчет своим действиям. В 2020 году суд вынес приговор, признав Рида виновным в угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов.

Морпеха освободили весной 2022 года и обменяли на российского пилота Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюремного заключения в США по обвинению в торговле наркотиками.

Как Рид попал на Украину

Рид отправился на Украину 1 ноября 2022 года в качестве волонтера. Бывший морпех не сообщил властям США о своей поездке. Он заявил друзьям и семье, что «был мотивирован сражаться, увидев глубину российского угнетения, будучи заключенным».

25 июля стало известно, что бывший морпех, который был наемником в ВСУ, подорвался на мине. По последним подтвержденным данным, он находится на лечении в Германии.

Как утверждает CNN со ссылкой на источник, близкий к военному, Рид идет на поправку. «Он быстро восстанавливается и надеется скоро вернуться домой», — сообщил телеканал.

CNN опровергает сообщения других СМИ о том, что американец наступил на мину. По их данным, Рид получил осколочное ранение.

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