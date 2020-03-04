https://static.news.ru/photo/7eed777a-5e0c-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Елена Лукаш Фото: AP/TAСС

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш не одобрила предполагаемый состав нового правительства страны. Недоверие у неё, прежде всего, вызвал возможный новый премьер-министр Денис Шмыгаль, который подолгу не задерживался на прежних рабочих местах.

Ознакомьтесь с биографией и вспомните слово «летун». Не слишком переборчив. Работает со всеми, — цитирует SM-News Лукаш.

Также не вызывают доверия Лукаш Тимофей Милованов, который может занять должность министра сельского хозяйства, Денис Малюськи — возможный министр юстиции и Дмитрий Кулеба, которому пророчат пост министра иностранных дел. Лукаш уверена, что такой состав долго не продержится, и украинцам с обновлённым камбином жить лучше не станет.

Как писал NEWS.ru, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировала кадровые перестановки. Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия. По словам политика, необходимость кадровых изменений в кабинете министров стала одной из причин внеочередного заседания Верховной рады. Он не назвал, кого именно планируется заменить, но добавил, что поводом для подобного решения стали признаки неминуемого экономического кризиса и угроза эпидемии коронавируса. Внеочередное заседание Верховной рады пройдёт 4 марта.