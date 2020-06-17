Экс-министр Турции по ЕС возглавит юбилейную сессию Генассамблеи ООН

https://static.news.ru/photo/27f300b2-b0e5-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Волкан Бозкыр Фото: en.wikipedia.org /By Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres - Europaminister Türkei, CC BY 2.0,

Представитель Турции Волкан Бозкыр возглавит 75-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Он был избран путём голосования.

За Бозкыра отдали голоса представители 178 стран, воздержались — 11, три бюллетеня признаны недействительными, сообщает ТАСС. Волкан Бозкыр до этого возглавлял комиссию по международным делам Великого национального собрания Турции.

В 2015–2016 годах Бозкыр был министром Турции по делам ЕС и главным переговорщиком по вступлению страны в ЕС.

Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. Бозкыр вступит в должность в начале сессии, 16 сентября 2020 года, и будет занимать её в течение одного года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев предложил созвать специальную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения на уровне глав государств общих усилий международного сообщества в борьбе с COVID-19. Он также добавил, что Баку предпринимает и другие усилия, направленные на победу над пандемией.