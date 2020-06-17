Экс-министр Турции по ЕС возглавит юбилейную сессию Генассамблеи ООН

Представитель Турции Волкан Бозкыр возглавит 75-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Он был избран путём голосования.
За Бозкыра отдали голоса представители 178 стран, воздержались — 11, три бюллетеня признаны недействительными,
В 2015–2016 годах Бозкыр был министром Турции по делам ЕС и главным переговорщиком по вступлению страны в ЕС.
Председатель Генассамблеи избирается по принципу ротации между пятью региональными группами. Бозкыр вступит в должность в начале сессии, 16 сентября 2020 года, и будет занимать её в течение одного года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев предложил созвать специальную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения на уровне глав государств общих усилий международного сообщества в борьбе с COVID-19. Он также добавил, что Баку предпринимает и другие усилия, направленные на победу над пандемией.
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