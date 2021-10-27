Экс-министр Латвии раскритиковала правительство за локдаун

Во время локдауна в Латвии пострадают пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, инвалиды — незащищённая часть населения. Действующее правительство экономит на людях, заявила бывшая министр благосостояния Рамона Петравичи, передаёт argumenti.ru.

Мы же понимаем, что с увеличением цен на электроэнергию, отопление, рост цен на продукты, увы, многие останутся за чертой бедности. Вспомните, как это было в прошлом году. €200 практически всем пенсионерам, €500 — детям. Наше министерство, где я работала министром, отстояло эти деньги в прошлом году... Я очень рада, что они помогли людям. Предложила рассмотреть помощь в этом году — увы! — сказала Петравичи.

Он добавила, что большинство депутатов проголосовали против. Также она посетовала на то, что власть не волнуют пенсионеры, инвалиды и малоимущие.

Правительство Латвии ввело в стране локдаун с 21 октября по 15 ноября. Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, закрыты. Граждане не могут покидать место жительства ночью с 20:00 до 05:00. В автомобилях могут находиться не более двух человек, не являющихся родственниками.