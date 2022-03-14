Экс-министр финансов Чехии предрёк чехам крайнюю бедность из-за Украины

Бывший министр финансов Чехии Мирослав Калоусек заявил, что граждан республики может коснуться крайняя бедность из-за ситуации на Украине. По его словам, такие изменения могут коснуться 20% населения государства, пишет EADaily.

Он уточнил, что правительству Чехии следует сосредоточиться не только на беженцах, но и на своих гражданах. По словам Калоусека, населению угрожают и экономические последствия происходящего на Украине. Тем не менее экс-министр предложил не вмешиваться в регулирование цен. Он отметил, что сперва нужно дождаться, пока уляжется паника.

Калоусек подчеркнул, что каждая временная мера имеет массу недостатков. Поэтому невозможно бесконечно компенсировать цены, поскольку они только продолжают расти, и в связи с этим помощь требуется как простым гражданам, так и производителям.

В этом и следующем году мы должны признать, что уровень жизни упадёт. Мы не можем компенсировать всем, — сказал бывший министр.

Ранее сообщалось, что Чехия предложит странам, входящим в состав Вышеградской четвёрки, рассмотреть вопрос о возможном вступлении Украины в данную неформальную группу государств. Об этом заявила глава Минобороны республики Яна Чернохова.

Неделю назад президент Чехии Милош Земан заявил о решении наградить президента Украины Владимира Зеленского высшей наградой государства — орденом Белого льва.