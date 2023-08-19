Экс-министр ДНР назвал дату крупномасштабной атаки ВСУ Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: ВСУ нанесут мощный удар дронами 24 августа

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Бойцы ВСУ могут совершить крупномасштабную атаку на Россию 24 августа, в День независимости Украины, заявил в беседе с URA.RU первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса Андрей Пинчук. Он предположил, что удары будут наноситься при помощи беспилотников, а совершенная накануне атака на Экспоцентр в Москве может являться подготовкой к обстрелу.

Мы все люди с постсоветским менталитетом, поэтому этой болезнью страдают все. Попытки, конечно, будут [24 августа]. Есть заявка информационная. Сейчас много разговоров идет о возможности массированного удара беспилотниками по РФ. Даже атака прошлой ночью, которая на Экспоцентр в Москве пришлась, ее некоторые называют попыткой вскрыть нашу систему ПВО именно в преддверии этой даты, — сказал экс-министр ДНР.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы готовятся к возможному нападению ВСУ 24 августа. При этом Пинчук отметил, что украинские войска также ждут атак со стороны ВС РФ в этот день, рассчитывая на то, что Россия сорвет им праздник.

При этом бывший министр госбезопасности ДНР считает, что украинская армия не будет усиливать атаки на линии фронта 24 августа. По его словам, руководство ВСУ сейчас вводит свои подразделения «по кругу» и все они задействованы в боевых действиях по максимуму.

Также Пинчук назвал пять основных направлений, на которых ВСУ нужна победа: населенный пункт Работино в Запорожской области, Пятихатки Днепропетровской области, Урожайное и Артемовск в ДНР, а также Купянское направление в Харьковской области.

Купянск — мы наступаем там — они сейчас 95-й бригадой перекрыли. Бахмут — это скорее оттягивание сил. Основная цель — Урожайное, потому что открывает дорогу на Мелитополь. В Работино и Пятихатках идут сейчас интенсивные бои. Работино — достаточно важная точка для ВСУ, потому что это узкое горлышко захода, перерезания трассы и движения на стратегические населенные пункты, и самое главное — на плацдарм прямого ракетного удара по Крыму, — уточнил политик.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом он считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.