Экс-министр Афганистана стал работать доставщиком еды в Германии

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился на работу курьером в немецком Лейпциге. Об этом пишет местное издание Leipziger Volkszeitung.

Политик перебрался из Афганистана в Германию в 2020 году. Через некоторое время у него закончились деньги, и Саадат решил зарабатывать на жизнь, развозя еду и напитки. Мужчина надеется, что эта работа будет для него временной и он когда-нибудь сможет устроиться в крупнейшую телекоммуникационную компанию в Европе под названием Telekom.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной. Они назначили нового главу Центробанка. Им стал Хаджи Мохаммад Идрис.

Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили об угрозе гражданской войны в Афганистане. Очаги сопротивления «Талибану» могут привести к труднопредсказуемым последствиям для безопасности не только Афганистана, но и окружающего его региона.