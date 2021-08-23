Экс-министр Афганистана стал работать доставщиком еды в Германии

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат устроился на работу курьером в немецком Лейпциге. Об этом пишет местное издание Leipziger Volkszeitung.
Политик
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной. Они назначили нового главу Центробанка. Им стал Хаджи Мохаммад Идрис.
Ранее в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили об угрозе гражданской войны в Афганистане. Очаги сопротивления «Талибану» могут привести к труднопредсказуемым последствиям для безопасности не только Афганистана, но и окружающего его региона.