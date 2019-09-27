https://static.news.ru/photo/9c1e7ba8-e1e0-11e9-9877-fa163e074e61_660.jpg Ерванд Захарян Фото: facebook.com/TERTam.arm

Бывшему главе администрации Еревана Ерванду Захаряну грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Инцидент, послуживший основанием для уголовного дела, произошёл в 2008 году. Захарян вместе с главой управления по архитектуре и градостроительству Арсеном Лалаянцем продали коммерческой фирме территорию в 10 тысяч квадратных метров, принадлежавшую парку и включённую в зелёную зону особо назначения. Сумма сделки составила около $350 тысяч.

Компания, в свою очередь, заложила участок в одном из банков, получив кредит в $2,8 млн. Впоследствии, в результате неоднократных изменений пунктов договора между фирмой и банком, стоимость земли превысила $25 млн, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Армении Роберт Кочарян остаётся под арестом. Ему вменяется причастность к разгону акции протеста, в результате которого погибли 10 человек.