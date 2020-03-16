https://static.news.ru/photo/08518084-67a8-11ea-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miriam Estefany Giron Luna/facebook.com

Бывшая королева красоты Гватемалы Мириам Эстефани Гирон Луна сорвалась с семиметровой стены и разбилась насмерть на границе Мексики и США.

19-летняя Мириам, находившаяся на восьмом месяце беременности, вместе со своим супругом пыталась с помощью контрабандистов пробраться на территорию США. На границе мексиканского штата Чиуауа и американского Техаса путь им преградила стена, через которую надо было перелезть и девушка не смогла это сделать. Муж бросился к ближайшему пограничному патрулю, девушку доставили в больницу, где она скончалась. Ребенка спасти не удалось, сообщает издание The Mirror.

Самое печальное — что эту трагедию можно было предотвратить. Не слушайте контрабандистов, — заявил комиссар пограничной и таможенной службы США Марк Морган.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Дональда Трампа. С конца декабря 2018 года до середины февраля 2019 года парламент США не мог принять бюджет из-за разногласий по вопросу финансирования сооружений на границе. Эти противостояния привели к рекордному шатдауну в истории Соединённых Штатов — правительство не работало более трёх недель.

По мнению Трампа, возведение стены позволит снизить уровень преступности в стране. Ранее он допустил возможность полного закрытия мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция каждый год обходится стране в $300 млрд, писал NEWS.ru.