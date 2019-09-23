https://static.news.ru/photo/e531b88c-ddee-11e9-a5ef-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина и Мухаммад V Фото: Rihana Oksana Petra/instagram.com

Появились новые подробности в истории о расставании экс-короля Малайзии Мухаммада V и мисс Москвы — 2005 Оксаны Воеводиной. Как стало известно журналистам, султан пригрозил отказаться от выплаты алиментов на содержание их общего сына Леона. Мальчик появился на свет в мае 2019 года и сейчас проживает вместе со своей мамой в Подмосковье в доме, который Мухаммад V якобы подарил своей возлюбленной.

Слухи о разводе пары появились ещё в июле. По сообщениям СМИ, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК.

В свою очередь адвокат Воеводиной Евгений Тарло заявил, что юридически пара всё ещё состоит в браке и никаких отказов по содержанию ребёнка от экс-короля не было.

Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребёнка — такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает. До последнего времени он содержал Оксану и сына, — заявил он в беседе с « Комсомольской правдой ».

По его словам, никаких документов о разводе Оксана по-прежнему не получала. Если султан всё же лишит девушку поддержки, она всегда сможет рассчитывать на своих родителей.

Если что, и они могут помочь. Да и она сама полна различных планов, — резюмировал он.

Ранее Воеводина раскрыла подробности личной жизни своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. По словам Воеводиной, до знакомства с ней у экс-короля была жена, которая являлась гражданкой Чехии. Предыдущая супруга наглым образом обманула Мухаммада, так как в Чехии у неё был законный муж, писал News.ru.