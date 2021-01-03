Экс-консул Эквадора: экстрадиция Ассанжа создаст опасный прецедент для СМИ

https://static.news.ru/photo/c27bfc54-4dea-11eb-a581-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможная экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Соединённые Штаты создаст опасный прецедент против журналистики и свободы печати. Об этом заявил бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес.

Мы должны осознавать огромную значимость этого дела. Речь идёт не только об Ассанже, но и о прецеденте, который это создаст против журналистики и свободы печати, если он будет экстрадирован в Соединённые Штаты, — сообщил РИА Новости дипломат.

Нарваес подчеркнул, что прошло 10 лет с момента, когда это преследование началось в попытке физически и морально уничтожить Ассанжа и создать прецедент, чтобы никто другой не осмелился совершить то, что сделал основатель WikiLeaks.

7 сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли возобновилось рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа в США. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным, писал NEWS.ru.