Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: Украина проиграет войну РФ

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина в случае конфликта с Россией потерпит поражение. Для украинских военных большим успехом станет причинение россиянам таких потерь, которые бы вынудили их отступить, отметил офицер в интервью Gazeta.pl.

При этом генерал подчеркнул , что сейчас армия Украины на такое не способна.

Несмотря на то, что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремлённость, они не готовы, — считает Ходжес.

По его мнению, проблемой украинских военных является то, что они «не подготовились и не готовы к манёвренной войне», они долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.

Ранее стало известно, что НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО должна быть готова к сценарию, что Россия использует военную силу.