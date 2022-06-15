Экс-командующий НАТО призвал Альянс вмешаться в конфликт на Украине

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Бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк обратился к Альянсу с призывом вмешаться в ситуацию на Украине, пишет издание err.ee. Он считает, что позиция невмешательства НАТО в конфликты, если на Альянс не совершают нападения, уже давно устарела.

Эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь, — заявил Кларк.

По его словам, в текущий ситуации Альянс оказался перед выбором: или прекратить следовать своему принципу невмешательства, или полностью прекратить свое существование.

Ранее обозреватели FOX News Расс Воут и Дэн Колдуэлл заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к дополнительным расходам. По их мнению, принятие стран в Альянс вынудит Вашингтон потратить $8 млрд сейчас и еще $1,5 млрд ежегодно на защиту Хельсинки и Стокгольма.