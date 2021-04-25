Экс-командир назвал условие, при котором Россия признает ДНР

https://static.news.ru/photo/68049732-a618-11eb-8b3e-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бывший командир бригады «Восток» из ДНР Александр Ходаковский назвал условие, при котором Россия признает независимость ДНР. Это произойдёт, когда на территории Украины появятся военные базы США, пишет портал «Новороссия».

Ходаковский считает, что такой вариант вполне может быть реализован.

Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию и разместит здесь свои военные базы, — утверждает бывший командир.

Киев до этого уверял, что у него нет планов возвращать Донбасс силой. Вице-премьер страны Алексей Резников высказывался за мирное решение конфликта.

Как сообщалось ранее, присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и ряд городов, которые находятся в составе Украины и под контролем Киева. Марков убеждён, что в случае проведения референдума о независимости или присоединении к России, за проголосовали бы как люди в Донбассе, например, в Славянске, Мариуполе и Краматорске, так и жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья.