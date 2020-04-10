Экс-канцлер Германии призвал лидеров стран сообща бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bea4a25e-7b48-11ea-a741-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Sebastian Gollnow/dpa/global Look Press

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал Москву, Вашингтон, Пекин и Брюссель к большему единству в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, «эта пандемия является вызовом, с которым ни одна страна в мире не справится самостоятельно».

Вместе с тем политик высказал надежду на то, что общая беда поможет понять, что есть проблемы, перед лицом которых текущие разногласия должны отходить на второй план.

Международные отношения нуждаются в переходе от конфронтации к кооперации. Если это не поймут в Вашингтоне, Москве, Пекине и Брюсселе, это станет дурным знаком для нашего будущего, — предупредил Шрёдер в статье для издания Handelsblatt.

Экс-канцлер также сравнил пандемию с такими глобальными проблемами, как изменение климата или голод. По его мнению, у них много общего. Прежде всего — в требованиях к консолидации усилий.

Как писал NEWS.ru, в России за сутки зафиксировано 1786 инфицированных, чей диагноз подтверждён официально. Общее количество заболевших в стране увеличилось до 11 917 человек, скончались 94 человека, выздоровели 795.

В целом в мире зафиксировано около 1,62 млн случаев инфицирования, умерли более 99,78 тысячи человек, выздоровели порядка 361,24 тысячи.