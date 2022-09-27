Экс-госсекретарь США Помпео назвал Тайвань независимым государством

Тайваню нет необходимости заявлять о своей независимости, так как он уже ею обладает, заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео. В рамках своего выступления на Глобальном бизнес-форуме в тайваньском городе Гаосюн он добавил, что некоторые в США считают, что Тайвань является частью Китая. Он при этом не стал уточнять, означает ли это, что в американском руководстве есть люди, которые считают иначе, сообщает South China Morning Post.

Я придерживаюсь фундаментально иной точки зрения, о которой я уже много раз заявлял. А именно то, что Тайваню не нужно заявлять о своей независимости, так как он уже является независимым государством, — рассказал собравшимся Помпео.

Он отметил, что гордиться тем, что приблизил общественность и правительство США к признанию «простой, политической, дипломатической и суверенной реальности» Тайваня.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня. Чем больше власти острова будут двигаться к независимости, тем меньше шансов останется на мирное решение. Дипломат подчеркнул, что для защиты мир в Тайваньском проливе следует четко выступать против действий, которые могут привести к независимости острова.