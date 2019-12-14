Бывшему главе правления украинского банка «Михайловский» грозит до шести лет лишения свободы. Его подозревают в выведении почти $37 млн в течение одного дня.
Используя свои служебные полномочия, экс-глава правления банка наладил преступную схему вывода государственных средств на подконтрольные предприятия. Проведение банковских операций на общую сумму $37 млн было совершено за один день, — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Уточняется, что помимо шести лет заключения ему грозит лишение права занимать определённые должности сроком до трёх лет.
Как ранее писал NEWS.ru, заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль назвал основную версию убийства журналиста Павла Шеремета — дестабилизация ситуации в стране.
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