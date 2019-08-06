Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации Петра Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.
ICU была вовлечена в сделку между аграрным фондом и одним из банков, в результате чего деньги были растрачены, если не ошибаюсь, 150 миллионов гривен, были фактически украдены. Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера: заместитель группы ICU Стеценко, Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку, — сказал Луценко в ходе общения с журналистами.
И Гонтареву, и Филатова вызвали в ГПУ 12 августа для проведения допроса в качестве подозреваемых.
Как писал News.ru, прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова. Он был первым заместителем руководителя администрации четвёртого лидера Виктора Януковича.