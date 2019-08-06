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Украинский лидер считает, что этот инцидент «направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом», несмотря на то, что страна искренне стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность встречи связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе. Четверо украинских...