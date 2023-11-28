Экс-глава украинской разведки рассказал, чем отравили жену Буданова Экс-глава СВР Украины Кондратюк: жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

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Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в эфире радио «НВ». По его словам, в деле есть другие пострадавшие от отравления.

Во время сдачи анализов [у Будановой] были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть, — поделился он.

Кроме того, ситуация с отравлением коснулась также нескольких других сотрудников украинского ГУРа, отметил Кондратюк. Он пояснил, что речь идет не об окружении Будановой, а менее высокопоставленных руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова тяжелыми металлами. Он подчеркнул, что женщина проходит курс лечения, который, по его словам, уже завершается.

Отмечалось, что эти вещества никак не используются в быту и военном деле, поэтому их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Также сообщалось, что вместе с Будановой отравились и некоторые из ее подчиненных, скорее всего, через еду.

Как считает военный корреспондент Дмитрий Стешин, ситуация вокруг отравления Будановой разыгрывается не просто так. Он обратил внимание, что Киев для подготовки громких инфоповодов использует «самых бесполезных и никому не нужных «героев».