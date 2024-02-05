Экс-глава Сальвадора назвал рекордом свою победу на президентских выборах Экс-глава Сальвадора Букеле объявил о победе на президентских выборах

Фото: Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Найиб Букеле

Экс-президент Сальвадора (государство в Центральной Америке) Найиб Букеле в соцсети Twitter (Х) заявил о своей победе на всеобщих выборах, сославшись на собственные подсчеты. По словам политика, он достиг рекордного результата более чем в 85% голосов, в честь чего пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом.

По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21:00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор, — написал Букеле.

Ранее стало известно, что Букеле, согласно опросам общественного мнения, может с большим преимуществом одержать победу на выборах, которые прошли 4 февраля. Причем политик намеренно подал в отставку еще 1 декабря, чтобы иметь шанс на переизбрание.

Накануне голосования NEWS.ru напомнил, что 42-летний бывший глава государства прославился любовью к кожаным курткам, активным использованием социальных сетей и жесткой политикой в отношении преступных группировок. Среди мер, принятых Букеле, числится ужесточение содержания в тюрьмах из-за участившихся случаев убийств. В том числе там ввели круглосуточный комендантский час. Кроме того, из страны выслали всех членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Сам себя политик в шутку называет «самым крутым диктатором в мире».