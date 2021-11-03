Экс-глава НАТО заявил о планах России вступить в Альянс

Британский политик и генсек НАТО в 1999–2004 годах Джордж Робертсон заявил, что в начале деятельности на посту президента России Владимир Путин якобы задумывался о вступлении РФ в Североатлантический альянс. По его словам, российский лидер намеревался сделать страну частью Западной Европы. Об этом сообщает One Decision Podcast.

Путин сказал: «Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?» — «Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — пересказал свой разговор с Путиным Робертсон.

По его словам, российский президент заметил, что Россия не стоит «в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения». Робертсон отметил, что взгляды Путина изменились из-за расширения НАТО на восток и «оранжевой революции» на Украине. В ней глава российского государства видел финансовое и политическое вмешательство Альянса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для других стран, но будет принимать необходимые меры на фоне «агрессивных экспансионистских тенденций» НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на заседаниях Совета Россия — НАТО Альянс применял инструменты пропаганды и давления, пытаясь научить Москву жить.