https://static.news.ru/photo/eb70adb2-b9df-11e9-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Если политика латвийских властей и главы МИДа Эдгара Ринкевича не изменится, отношения Москвы и Риги могут ухудшиться. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Действующий глава МИДа Латвии ранее осудил действия московских правоохранительных органов во время несанкционированной акции в столице.

Он вмешивается во внутренние дела России. Думаю, что в дальнейшем с такой политикой наши отношения будут ухудшаться, — цитирует Юрканса РИА Новости .

News.ru писал, что министр иностранных дел Латвии прокомментировал массовые задержания после несогласованной акции в Москве. Он назвал 27 июля «ещё одним днём жёсткого разгона мирных демонстраций» в России.