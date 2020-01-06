Бывший глава латвийского внешнеполитического ведомства Янис Юрканс считает, что отношения Латвии и стран Балтии зависят от политики США против России.
По его мнению, мировую экономику в ближайшее время будут определять Соединённые Штаты и Китай, а политику мировой безопасности — США и Россия.
В интервью радио Sputnik Латвия Юрканс
Сразу же после того, как кто-то посмотрит в сторону России, могут быть санкции. Также было сделано с компаниями, участвующими в проекте «Северный поток — 2», — сказал Юрканс.
Экс-глава МИД Латвии не видит и перспектив на сближение Москвы и Вашингтона после очередных президентских выборов в США. При этом Рига последует тому курсу, который продиктуют американцы, отметил Юрканс.
Как писал NEWS.ru, 3 января Центральная избирательная комиссия Латвии не поддержала инициативу партии «Новое согласие» о сборе подписей за проведение референдума о внедрении в школах обучения не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском. Законопроект о плебисците признан недостаточно проработанным.
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