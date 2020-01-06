https://static.news.ru/photo/2a8f0ce2-31e4-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jizhi/xinhua/Global Look Press

Бывший глава латвийского внешнеполитического ведомства Янис Юрканс считает, что отношения Латвии и стран Балтии зависят от политики США против России.

По его мнению, мировую экономику в ближайшее время будут определять Соединённые Штаты и Китай, а политику мировой безопасности — США и Россия.

В интервью радио Sputnik Латвия Юрканс отметил, что «американцы будут править санкциями», пока доллар является главной мировой валютой.

Сразу же после того, как кто-то посмотрит в сторону России, могут быть санкции. Также было сделано с компаниями, участвующими в проекте «Северный поток — 2», — сказал Юрканс.

Экс-глава МИД Латвии не видит и перспектив на сближение Москвы и Вашингтона после очередных президентских выборов в США. При этом Рига последует тому курсу, который продиктуют американцы, отметил Юрканс.

Как писал NEWS.ru, 3 января Центральная избирательная комиссия Латвии не поддержала инициативу партии «Новое согласие» о сборе подписей за проведение референдума о внедрении в школах обучения не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском. Законопроект о плебисците признан недостаточно проработанным.