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Экс-глава МИД Финляндии вспомнил, как Лавров «подловил» его на переговорах

16:43, 31 августа 2021
Экс-глава МИД Финляндии вспомнил, как Лавров «подловил» его на переговорах Тимо Сойни Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
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Бывший министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал в мемуарах, чем ему запомнились встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило издание Iltalehti.

Например, на переговорах в усадьбе Хайко в 2017 году Лавров задал неожиданный вопрос о захоронениях русских солдат на кладбище Хаутаниеми. Сойни не был готов, его выручила своевременная подсказка сотрудницы МИД.

Ещё экс-министр МИД Финляндии рассказал о запомнившейся шутке Лаврова на саммите Арктического совета.

Я спросил у Лаврова, как ему спалось, на что он серьёзно ответил: «Тимо, я спал один», — рассказал Сойни.

Он также вспомнил случай, когда министры вышли на веранду во время перерыва на переговорах.

Куривший Лавров указал на сотрудницу финского МИД, которая гуляла по берегу: «Тимо, смотри-ка: вон по твоему берегу прогуливается русский шпион». Мы тогда посмеялись от души, — вспоминает Сойни.

Политики встречались на 14 двусторонних переговорах и несколько раз на других мероприятиях. Финский дипломат заявил, что встречи были немного волнительными, но приносили невероятное удовольствие.

Ранее стало известно, что Лавров охарактеризовал киевскую власть фразой «всё тупиковее».

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